Esenyurt’ta Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

ESENYURT SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Esenyurt’ta su kesintisi hakkında bilgilere ulaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kesintisi ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. İSKİ, 18 Haziran’da İstanbul’da su kesintisi görülecek bölgeleri duyurdu. Dolayısıyla, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde bulunuyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Etkilenen mahalleler arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi yer alıyor. Bu kesintinin nedeni, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” olarak açıklandı.

KESİNTİ TARİHLERİ

Su kesintisi, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 09:53’te başlayacak ve tahmini olarak 18 Haziran 2025 tarihinde 22:00’de sona erecek. Vatandaşlar, daha detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabiliyor.