Esenyurt’ta Su Parkında Hırsızlık Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER
Esenyurt’ta bulunan bir su parkında, kilitli dolabı zorlayarak içindeki eşyaları çalan bir kişi gündeme geldi. Olay, Esenkent Mahallesi Cemalpaşa Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Bir müşterinin eşyalarının eksik olduğunu fark etmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, soyunma odasına giren şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra dolabın kilidini kırıyor. Hırsız, dolaptan cüzdanı alıp paralarını çaldıktan sonra dolabın bulunduğu alana geri dönerek cüzdanı bırakıp çantayı alıyor. Şüpheli, ardından soyunma odasından çıkıyor. Hırsızlığın bu anları güvenlik kamera görüntüleriyle kaydedildi.