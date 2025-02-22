Esenyurt’ta Şüpheli Motokurye Ölümü İnceleniyor

ŞAŞKIN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 20 gündür kendisinden haber alınamayan motokurye Özay Şaşkın (33), yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonrasında Şaşkın’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Özay Şaşkın’ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında netlik kazanacak.

EVİ KONTROL ETTİĞİNDE TÜM YÜZLE DÜŞKUNU BULDU

Alınan bilgilere göre, Pınar Mahallesi 1505. Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Özay Şaşkın’dan haber alınamıyordu. Emlakçı, kiraladığı daireyi kontrol etmek amacıyla evine geldi ve dairenin boş olduğunu düşünerek çilingir çağırdı. Kapı açıldığında emlakçı, evde Özay Şaşkın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Özay Şaşkın’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Şaşkın’ın kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek. Polis, konu ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.