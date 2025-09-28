Esenyurt’ta Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

KAZA ANI VE MÜDAHALE

İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride uçtu. Araç demir bariyerleri aşarak kullanılamaz hale geldi. Bu esnada bir motosiklet sürücüsü, kaza anında karşı şeride uçan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza ve motosikletlinin korku dolu anları, kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı meydan alt geçidinde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden hızla ilerleyen aracın sürücüsü, kontrolden çıkarak demir korkulukları biçti. O esnada aynı şeritte ilerleyen motosikletli, karşı yöne uçan aracın tam önünden geçerek büyük bir tehlikeyi atlattı. Kaza anı, motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Bu olay, bir kez daha hızlı sürüşün tehlikelerini gözler önüne serdi.