Haberler

Esenyurt’ta Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

KAZA ANI VE MÜDAHALE

İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride uçtu. Araç demir bariyerleri aşarak kullanılamaz hale geldi. Bu esnada bir motosiklet sürücüsü, kaza anında karşı şeride uçan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza ve motosikletlinin korku dolu anları, kask kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı meydan alt geçidinde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden hızla ilerleyen aracın sürücüsü, kontrolden çıkarak demir korkulukları biçti. O esnada aynı şeritte ilerleyen motosikletli, karşı yöne uçan aracın tam önünden geçerek büyük bir tehlikeyi atlattı. Kaza anı, motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. Bu olay, bir kez daha hızlı sürüşün tehlikelerini gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.