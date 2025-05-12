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Esenyurt’ta Sürücüye 4 Bin Lira Ceza

TRAFFIC SAFETY VIOLATION IN ESENYURT

Esenyurt’ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 4 bin 153 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan’da D-100 kara yolunda bir otomobilin sürücüsünün tehlikeli bir şekilde araç kullanarak trafiği riske attığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti.

IDENTIFICATION AND PENALTY

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki plaka bilgisinden yola çıkarak sürücü H.Ö.’nün kimliği belirlendi ve yakalandı. H.Ö.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “tehlikeli araç kullanmak”, “yakın takip” ve “saygısızca araç kullanmak” maddeleri gereğince toplamda 4 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.

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