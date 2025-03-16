Haberler

Esenyurt’ta Takipçi Şahıs Mahalleli Tarafından Darp Edildi

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Esenyurt’ta bir adam, tanımadığı bir kadını sokakta takip ettiği gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından durdurularak darp ediliyor. Olay, yenikent Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddiaya göre bir şahıs, sokakta yürüyen bir kadını izlemeye başlıyor.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kadın, durumu fark ettikten sonra şahsa tepki gösteriyor. İkili arasında çıkan tartışmayı gören mahalleli, bu duruma müdahale ediyor. Şahsı durduran mahalleli, onu darp ettikten sonra polis olay yerine ulaşıyor. Hemen ardından şahıs, polis ekibine teslim ediliyor. Yaşanan bu olayın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastabala Kuş Cenneti’nde Yangın Söndürüldü

Osmaniye’de Kastabala Kuş Cenneti’nde gündüz söndürülen yangın, gece yeniden alevlendi. İtfaiye ekipleri, müdahale ile sabaha karşı yangını kontrol altına aldı ve 20 dekar alan zarar gördü.
Haberler

İzmir’de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetli bir grup tarafından tabancayla vurulan Serdar K. ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.