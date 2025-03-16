Esenyurt’ta Takipçi Şahıs Mahalleli Tarafından Darp Edildi

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Esenyurt’ta bir adam, tanımadığı bir kadını sokakta takip ettiği gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından durdurularak darp ediliyor. Olay, yenikent Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddiaya göre bir şahıs, sokakta yürüyen bir kadını izlemeye başlıyor.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Kadın, durumu fark ettikten sonra şahsa tepki gösteriyor. İkili arasında çıkan tartışmayı gören mahalleli, bu duruma müdahale ediyor. Şahsı durduran mahalleli, onu darp ettikten sonra polis olay yerine ulaşıyor. Hemen ardından şahıs, polis ekibine teslim ediliyor. Yaşanan bu olayın anları, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydediliyor.