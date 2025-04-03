Esenyurt’ta Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldü

Olayın Gerçekleştiği Yer

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan trajik bir olay, eşler arasında çıkan bir tartışmanın kan dökerek sona ermesiyle gündeme geldi. Uzun süredir problemler yaşadığı iddia edilen Ayşegül ve Ahmet Başak çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir boyuta ulaştı.

Kanlı Tartışmanın Detayları

Dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı defalarca bıçakladı. Olay yaşandığı sırada çiftin kızının da evde bulunduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Sağlık ekipleri, evin mutfağında kanlar içinde yatan Ayşegül Başak’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ahmet Başak, polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.