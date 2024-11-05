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Esenyurt’ta Terör Yandaşları Slogan Attı

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TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN GÜNDEM

Türkiye’nin gündemi hızlı bir şekilde değişiyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçuyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı. Bu sabah 3 belediyeye daha kayyum atandı. PKK terör örgütüne üyelik ve terörle bağlantı gerekçeleriyle, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması gerçekleştirildi.

KAYYUM PROTESTOLARINA YENİ EKLEMELER

Batman ve Mardin’de yaşanan kayyum protestolarına bir yenisi daha katıldı. İstanbul Esenyurt’ta toplanan terör örgütü yandaşları “Kürdistan” sloganları attı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİ

“Kürtistan faşizme mezar olacak” ve “Hırsız kayyum Kürdistan’dan defol” şeklindeki sloganları atan PKK sempatizanlarına polis müdahale etti. Polis, eylemcilere tek tek gözaltına aldı.

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