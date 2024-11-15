Esenyurt’ta Tıbbi Cihaz Fabrikası Yangını

YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKANIN DURUMU

Osmangazi Mahallesi’nde yer alan Gazi Caddesi’ndeki tıbbi cihaz üretimi yapan 10 bin metrekare alana sahip 3 katlı fabrika, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangınla karşılaştı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde fabrikanın 5 bin metrekarelik alanı tahliye edilirken, 68 araç ve 200 fabrika personeli güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangının ardından dumanlar çevredeki sokaklara kadar yayılırken, fabrika yangını havadan görüntülendi. Bu durum yangının büyüklüğünü ve yayılma alanını gözler önüne serdi.