Esenyurt’ta Tinerle Yakma Girişimi Yaşandı

OLAYIN KONTROL ALTINA ALINMASI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir adam, tinerle eşinin erkek kardeşinin evini ateşe vermek istedi. Diğer elinde bıçak tutan bu kişi, yanlışlıkla başka bir vatandaşın kapısını ateşe verip sonrasında kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ise olay anında kameralar tarafından kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, bir elinde bıçak, diğer elinde tiner bulunan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı binaya doğru hareket etti. Kendi dairesini yakmaya çalışan kişi, yanlışlıkla komşusunun kapısını tinerle yakmayı başardı. Sokağa çıkarak kendisini ateşe vermeye çalışırken, mahalleli ve itfaiye ekipleri devreye girdi.

KAMERAYA YANSIMANIN BELİRLİ ANLARI

Olayın tüm detayları güvenlik kameralarına yansıdı. Akıl almaz anlar, çevredeki vatandaşlar için oldukça endişe verici bir anı oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek durumu kontrol altına almasıyla olay daha büyük bir felakete dönüşmeden sonlandırıldı. Bu tür olayların yaşanması, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.