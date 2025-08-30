Haberler

Esenyurt’ta Tüfekle Balkona Çıktı

ŞAŞIRTAN OLAY İSTANBUL’DA YAŞANDI

İstanbul Esenyurt’ta gerçekleşen olay, birçok kişiyi şoke etti. Bir adam, iddiaya göre evinin balkonuna iç çamaşırıyla çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Bu durumu gören komşuları, duruma tepki gösterip uyarılarda bulundu. Uyarılar üzerine tartışmalar başladığı öğrenildi.

TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI

Bir süre sonra, söz konusu şahıs “Mahalle erkek görsün” diyerek tüfekle balkona döndü. Silahı gören çevredekiler büyük bir panik yaşayarak alanı terketmeye çalıştı. O anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olayın ardından mahalledeki gerginlik devam ederken, polis ekipleri durumu araştırmak için incelemelere başladı.

