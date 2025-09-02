Esenyurt’ta Türk Bayrağı İle Olay

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Avcılar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bir olay meydana geldi. Elindeki Türk Bayrağı’nı araçların önüne atarak ezdirmek isteyen 28 yaşındaki F.A., emniyet güçlerinin takibi sonucu Esenyurt’ta yakalandı. Olay, 30 Ağustos’ta Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda gerçekleşti.

KADININ DAVRANIŞLARI VE SÜRÜCÜLERİN TEPKİLERİ

Yolun ortasına çıkan kadın, Türk Bayrağı’nı yoldan geçen araçların önüne atmayı denedi. Bazı sürücüler, manevra yaparak bu durumu engellemeye çalıştı, bazıları ise durarak kadının bayrağı yoldan almasını bekledi. Bir sürücünün tepki gösterip aracından inmesiyle kadın, olayı yerinden kaçtı. Bu anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

EMNİYET MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İhbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek F.A. ismini tespit etti. F.A., Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde madde bağımlısı olduğu ve 13 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen F.A., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.