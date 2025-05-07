Esenyurt’ta Üç Araçla Kaza Oldu

İKİ KİŞİ YARALANDI

Esenyurt’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil birbirine çarptı. D-100 kara yolu Güzelyurt mevkisinde, Edirne yönünde giden sürücüleri henüz tespit edilemeyen 34 MJD 750, 34 GPS 034 ve 34 MC 0583 plakalı araçlar kazaya karıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralanan iki kişi, sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonrasında oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla hızla normale döndü.