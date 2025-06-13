Esenyurt’ta Uygulama Sonuçları Açıklandı

ESENYURT’TA ASAYİŞ UYGULAMASI SONUÇLANDI

Esenyurt’ta, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulamasının sonuçları açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla bu uygulamanın kapsamı detaylı bir şekilde belirlendi.

UYGULAMA DETAYLARI VE RESMİ VERİLER

Uygulama, saat 20.00 ile 01.00 arasında gerçekleşti. Bu süreçte, 8 bin 92 şahıs, 2 bin 756 araç ve 956 motosiklet sorgulandı. Yapılan denetimlerde 11 aranan şahıs, 19 yoklama kaçağı ve 15 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kalem pil ve 1 anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi. Elde edilen veriler arasında, 61,46 gram uyuşturucu madde ile 2 çalıntı motosikletin de muhafaza altına alındığı bilgileri yer aldı.

TRAFİK CEZALARI VE FAALİYETLER

Uygulama sırasında, trafik görevlileri tarafından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde toplamda 835 bin 595 TL tutarında cezai işlem yapılmış olduğu bildirildi. Bu ciddi rakam, uygulamanın ciddiyetini ve etkinliğini ortaya koyuyor. Çeşitli birimlerin iş birliği ile gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, asayişin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.