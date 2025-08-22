Esenyurt’ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

EŞYALARDA YAPILAN DENETİMLER

Esenyurt’ta, şüpheli bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçta yapılan incelemelerde, sürücü koltuğunun yanında bir paket içerisinde 17 adet uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekipleri, araçta daha detaylı bir arama gerçekleştirirken, torpidonun yanındaki ızgaranın oynar durumda olduğunu fark etti. Bu durum, uyuşturucu zulasının ortaya çıkmasına neden oldu. Yapılan aramalarda toplamda 38,63 gram marihuana, 8 adet uyuşturucu hap, 2 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 23 bin 400 TL para ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü K.S., emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.