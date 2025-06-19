Esenyurt’ta Uyuşturucu Satan 4 Kişi Yakalandı

GÜNDÜZ VAKTİNDE UYUŞTURUCU SATILDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, gündüz vakti boş bir arsada uyuşturucu ticareti yapan şahıslar cep telefonu ile kaydedildi. Elde edilen görüntüler üzerine, polis ekipleri harekete geçerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DÜKKAN OLARAK KULLANILAN ARSA

Esenyurt’un Yunus Emre Mahallesi’ndeki 385’inci sokakta bulunan boş arsa, uyuşturucu satıcıları tarafından gizli bir merkez olarak kullanılıyor. Çevredeki vatandaşların, satış anında cep telefonları ile çektikleri görüntüler, polisin olaya müdahale etmesini sağladı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko ekipleri, görüntüler üzerinden şüphelilerin Enes Z. ve Ömer K. olduğunu tespit etti.

POLİS TAKİBİ VE YAKALAMA OPERASYONU

Polis ekipleri, belirtilen kişileri takibe aldı. Şüphelilerin yanına yaklaşan 2 kişiyi gören polis, hızlı bir şekilde operasyon gerçekleştirdi ve 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada, arsada gizlenmiş poşet içerisinde 14 gram çikolatalı bonzai, 1 cep telefonu ve 3 bin 695 lira para ele geçirildi. Ayrıca, Enes Z. isimli şüphelinin üzerinde 4 gram çikolatalı bonzai bulundu.

YAŞI KÜÇÜK OLAN ŞÜPHELİ ÇOCUK BÜROYA GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden Ömer K.’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Esenyurt Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındığı bildirildi.