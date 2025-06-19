Esenyurt’ta Uyuşturucu Satışı Gündemde

UYUŞTURUCU SATIŞI SKANDALI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaydedilen ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, uyuşturucu madde satışının ulaştığı korkutucu düzeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntülerde, bir kişinin sokak ortasında, etrafındaki vatandaşların varlığını umursamadan uyuşturucu satışı yaptığı anlar yer alıyor. Bu skandal görüntüler, cep telefonu kamerasıyla çekildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Sokak üzerinde elden madde alışverişi yapan kişinin rahat tavırları dikkat çekerken, olayın sosyal medya gündemine oturmasının ardından pek çok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek, gerekli önlemlerin alınması için harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulundu. Bu durum, toplumda güvenlik kaygılarının artmasına neden oluyor.