Esenyurt’ta Uyuşturucu Tespiti Yapıldı

UYUŞTURUCU KULLANAN ŞAHISLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan bireyler, cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheli şahıslar, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

POLİS ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay, Esenyurt’un Yeşilkent Mahallesi’nde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Bir ilkokulun dış duvarının hemen önünde uyuşturucu maddesi kullanıldığı anlar, bir cep telefonuyla görüntülendi. Bu görüntüler üzerine polis ekipleri derhal harekete geçerek araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheliler A.Y. ve S.S. yakalandı.

DÜZENEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahıslarla birlikte, pet şişeden oluşturulmuş düzenek içindeki uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli sürecin başlatıldığı bilgisi alındı.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

