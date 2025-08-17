Esenyurt’ta Uyuşturucu Tespiti Yapıldı

UYUŞTURUCU KULLANAN ŞAHISLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan bireyler, cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheli şahıslar, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

POLİS ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay, Esenyurt’un Yeşilkent Mahallesi’nde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Bir ilkokulun dış duvarının hemen önünde uyuşturucu maddesi kullanıldığı anlar, bir cep telefonuyla görüntülendi. Bu görüntüler üzerine polis ekipleri derhal harekete geçerek araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheliler A.Y. ve S.S. yakalandı.

DÜZENEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahıslarla birlikte, pet şişeden oluşturulmuş düzenek içindeki uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli sürecin başlatıldığı bilgisi alındı.