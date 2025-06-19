Esenyurt’ta Yabancı Plakalı Araçla Saldırı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Esenyurt’ta, gece saatlerinde meydana gelen bir olayda, yabancı plakalı araçla gelen şahıslar, uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini hedef aldı ve ardından polis ekiplerinden kaçtı. Olay, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde gerçekleşti.

Şahısların Kaçışı ve Kovalamaca

İddialara göre, yabancı plakalı araçla gelen şahıslar, tekel bayisine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Polisle kovalamaya giren şahıslar, kaçarken birçok araca çarptı. Araçlarını dere yolunda bırakan şahıslar, oradan koşarak uzaklaştı. Polis, kaçan şahıslardan birini yakaladı ve yakalanan kişi, diğer arkadaşlarıyla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi.

Polisin Aldığı Güvenlik Önlemleri

Olayla ilgili birçok noktada kontroller gerçekleştiren polis, çevreyi abluka altına aldı. Durdurulan bir araçta, 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.