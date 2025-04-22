Esenyurt’ta Yangın Çatıda Hasar Oluştu

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANIN DURUMU
Esenyurt’ta yer alan bir apartmanın çatısında çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden yangın çıktı.
OLAY YERİNE MÜDAHALE
Bina sakinleri durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik amacıyla bina tamamen boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürüyor. Yangın sonucu, binanın çatısında dikkate değer hasar oluştu.