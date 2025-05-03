Esenyurt’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasının çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak’taki fabrikada çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından hemen olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalelerin ardından yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeni üzerine detaylı incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor. Yangınla ilgili bilgi toplamak amacıyla yetkililerin çalışmaları devam ediyor.