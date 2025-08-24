Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Esenyurt’ ta, otluk bir bölgede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla yayılmadan söndürülebildi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nın yanında bulunan otluk alanda meydana geldi.

MÜDAHALE VE İNCELEME

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayı gören vatandaşların ihbarları üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla inceleme başlatıldı.