Haberler

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Esenyurt’ ta, otluk bir bölgede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla yayılmadan söndürülebildi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nın yanında bulunan otluk alanda meydana geldi.

MÜDAHALE VE İNCELEME

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayı gören vatandaşların ihbarları üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Haberler

Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.