Esenyurt’ta Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞI ESENYURT’TA YAŞANDI

Esenyurt’ta gece saatlerinde bir binanın bodrum katında oluşan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Alevler yükselirken, bir kişi yaralanırken dumandan etkilenen 13 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi. Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

YANGININ BİLMECESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın, sabah saat 04.00 sularında başladı ve kısa sürede daireyi tamamen sardı. Bodrum katı ve giriş katında etkili olan yangının dumanları üst katlara doğru yükselerek orada yaşayan vatandaşların dairelerinde mahsur kalmalarına neden oldu. Çevredeki vatandaşların verdiği ihbar üzerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ile UMKE ekipleri, bir yandan yangının olduğu dairede söndürme çalışması yaparken diğer yandan üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çabasıyla çalıştı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının bulunduğu binanın çevresindeki insanlar da paniğe kapıldı. Bitişikteki diğer binalardaki vatandaşlar, uykularından uyanarak kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 13 kişi ve yaralı biri, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, dumandan etkilenenler ve yaralı kişi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, yangının meydana geldiği sokakta güvenlik önlemleri alarak, olayla ilgili incelemelere başladı.