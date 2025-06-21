Esenyurt’ta Yangında 14 Kişi Kurtarıldı

YANGINDA 14 KİŞİ KURTARILDI

Esenyurt’ta, 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. Yangında bir kişi hastaneye sevk ediliyor. Yangın, saat 04.00 sularında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263. Sokak’ta yer alan 5 katlı binanın bodrum katında başlıyor. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa bir süre içinde dairenin tamamını sarıyor. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderiliyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KURTARMA OPERASYONU

Olay yerine ulaşan ekipler, alevler içinde kalan daireye müdahalede bulunarak, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarma çalışmalarına başlıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüyor. Merdiven aracılığıyla kurtarılan 14 kişiden 13’ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 kişi hastaneye kaldırılıyor. Yangının ardından dairenin kullanılamaz hale geldiği tespit ediliyor. Olayla ilgili inceleme süreci başlatılıyor.