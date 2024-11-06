Esenyurt’ta Yeni Önlemler Alındı!

BELEDİYE TOPLANTISIYLA ALINAN KARARLAR

Can Aksoy’un belediye encümeninin memur üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, vatandaşları doğrudan etkileyen konular üzerinde alınacak önlemler tartışıldı. Bu kapsamda, engelli çocuk parklarının inşası, pazarda şüphe duyulan kilo ölçümlerinin yapılmasına olanak tanıyan tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların erişebileceği hijyenik alanların oluşturulması ve pazar düzenini koruyacak bir “Alo Zabıta” hattının kurulması gibi önemli kararlar alındı.

YENİ PROJELERLE HİZMET ARTIRIYOR

Toplantıda belirlenen bu projelerle, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve sosyal hizmetleri iyileştirmek hedefleniyor. Özellikle engelli çocuk parklarının yapılması, toplumsal duyarlılığı artırırken, pazar alanlarında güvenli bir alışveriş deneyimi sunacak adımlar atılıyor. Bu önlemler, toplumun farklı kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek için planlanmış projelere dayalı olarak geliştirilmekte.