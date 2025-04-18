Esenyurt’ta Yeni Projeler Hizmete Girdi

YENİ HİZMETLER HİZMETE ALINDI

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan “Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı” ve “Akçaburgaz Nefes Bahçesi” vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ilçesinde göreve başladığı günden bu yana birçok yarım kalmış projeyle, kullanılmayan tesislerle ve özel olarak tahsis edilen mekanlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Aksoy, son 6 ayda çeşitli bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte çalışarak sorunları hızlı bir şekilde çözmek için adımlar attıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle ilçedeki sorunların hızla çözüldüğünü belirten Aksoy, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışını yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nde yaklaşık 11 adet okulumuz hizmete girdi. Bunlar önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci sayısını 15 bine çıkararak bir eğitim kampüsü olacak. Bu yatırımlar Türkiye’nin önemli eğitim hamlelerinden biri ve diğer şehirlere de örnek olabiliyor.” şeklinde konuştu.

ESENYURT’UN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ PROJELER

“Esenyurt, Türkiye sanayisinin yüzde 7’sini karşılıyor.” diyen Aksoy, “Biz de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ile birlikte Akçaburgaz’ı ve Esenyurt’u korumak için büyük bir yerleşke inşa ediyoruz. Mesai saatleri içinde yaklaşık 400 kişilik ekibimiz, 24 saat Esenyurt’un güvenliği için görev yapacak.” şeklinde ifadelerde bulundu. Açılış törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, belediye yönetimi ve bazı muhtarların katıldığı bilgisini verdi. Daha sonra Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı ve Akçaburgaz Nefes Bahçesi, vatandaşların kullanımına açıldı.