Esenyurt’taki Cinayete İlişkin Davada Açıklamalar Yapıldı

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Esenyurt’ta yaşanan tekel bayii cinayetine dair, 21 Nisan’da yapılacak duruşma öncesinde hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in ailesi ve avukatı önemli açıklamalarda bulundu. Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Müvekkillerimizin üzerinde bir baskı söz konusu. Hala para teklifleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor” şeklinde ifade etti. Baba Cantürk Erzen ise, “Savcı mütalaasında müebbet hapis cezası istedi. Tasarlama yokmuş, kan gütme yokmuş. İnsanlar duydukça beni teselli etmeye çalışıyorlar. Halen bizimle barış için uğraşıyorlar. Yok 25 milyon verelim, 50 milyon verelim çık mahkemeye de ki ‘biz şikayetçi değiliz’. Ben oğlumun kanını mı satacağım size?” şeklinde konuştu.

ADAVETİ ARAYIŞI

Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davada, 10 sanığın yargılandığı duruşmada, karar açıklanması bekleniyor. Avukat Kerim Bahadır Şeker, “Mütalaa verildiği için bir karar duruşması bekliyoruz. Dosyanın içeriği, kanun maddeleri ve bizim uyuşmazlığımız ile alakalı 41 sayfalık bir mütalaaya beyan dilekçesi sunduk. Yunus Emre Erzen’in hem kan gütme saikiyle hem de tasarlayarak kasten öldürmenin içerisine dahil edilmesini istiyoruz. Bu şekilde dahil edilmediği takdirde canice bir cinayet hem aile tarafından hem vicdanlarda, hem adalet önünde karşılık bulmayacaktır” dedi.

KATİLİ KORUYAN TEKLİFLER

Anne Solmaz Erzen ise, “Çok canice 4 kişi birden onu orada katlettiler. Diğer çocuğun da hiçbir suçu yoktu. Bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Türk adaletine güveniyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum” şeklinde duygu dolu bir ifade kullandı. Baba Cantürk Erzen, “İnsanlar duydukça beni teselli etmeye çalışıyorlar. Benim zaten dünyam bitti, çocuğum bitti, işim bitti. Mahkememize güveniyorum. Halen bizimle barış için uğraşıyorlar. Yok 25 milyon verelim, yok 50 milyon verelim, çık mahkemeye de ki ‘biz şikayetçi değiliz’. Ben oğlumun kanını mı satacağım size?” diyerek tepkisini dile getirdi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2023 günü gece saat 23.20’de gerçekleşen olayın ayrıntıları açıklandı. İddianamede, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen’in sekiz kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği ve Batuhan Bayındır’ın ise iki kurşunla yaralandığı belirtildi. Müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi. İddianamede, Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer beş şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması bekleniyor.