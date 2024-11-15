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Esenyurt’taki Fabrika Yangını: 10 Kişi Etkilendi

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YANGINDA MÜDAHALELER BAŞLADI

Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi’nde, 10 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan 3 katlı tıbbi cihaz üretimi gerçekleştiren fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın haberinin alınmasıyla birlikte bölgeye hızlıca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle 10 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 5 bin metrekarelik alana sahip iş yerinden 68 araç ve 200 fabrika personeli güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının etkileri çevre sokaklara kadar ulaşırken, yangın anı havadan görüntülendi.

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