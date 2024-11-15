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Esenyurt’taki Fabrikada Yangın Çıktı!

esenyurt-taki-fabrikada-yangin-cikti

MÜDAHALE İÇİN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Esenyurt’ta bir sağlık malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle fabrika çalışanları güvenli bir şekilde binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme faaliyetleri sürüyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek amacıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

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