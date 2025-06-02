Esenyurt’taki Markette Kavga Yaşandı

Olayın Gözler Önünde Gerçekleşmesi

İstanbul Esenyurt’ta bir zincir markette, kasa sırasında bekleyenler arasında gergin bir an yaşandı. Bir adam, yabancı uyruklu bir kadınla tartışma çıkardı. Kızının önünde yaşanan bu durum, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olayın anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz

Dün yaşanan olayda, kasada bekleyen adam ile yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma ortaya çıktı. Olay kısa sürede büyüyüp gergin bir hale geldi. Kadının kendisini ittirmesinin ardından adam, kadına yumrukla saldırdı. Bu esnada market çalışanı, kavganın ortasında kalan kadının küçük çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.

Müşterilerin Müdahalesi

Marketteki diğer müşterilerin duruma müdahale etmesiyle, adam zorla dışarı çıkarıldı. Olayın detayları ve yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı. Bu tür olayların toplumda nasıl büyük yankı uyandırdığı bir kez daha gözler önüne serildi.