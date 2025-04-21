Esenyurt’taki Silahlı Kavga Davası Sonuçlandı

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin yaşamını yitirmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya dair 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Murat ve Servet Özer, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Olayın tarafları olan müştekiler Solmaz Erzen, Cantürk Erzen ve Yusuf Erzen ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in ağabeyi Mehmet Erzen de müşteki olarak duruşmaya katıldı.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI

Savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer, “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm.” dedi. Özer, öldürme kastının olmadığını, “Ben birini öldürecek bir insan değilim. Ortaya silah çıkınca şuurumu kaybettim.” şeklinde belirtti. Diğer tutuklu sanık Azat Özer, “Olayı hatırlamıyorum, çok pişmanım.” derken, Murat Özer de kendi canını kurtarmak için olaya dahil olduğunu ifade etti. Servet Özer ise kendisiyle Cantürk Erzen arasında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Duruşma esnasında, cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda müşteki Mehmet Erzen, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Salondan çıkarılırken sanık avukatlarına tepki göstererek su şişesi fırlattı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’i, iki kişiyi öldürmeden dolayı her birine iki kez müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen’e yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11’er yıl hapis cezası verildi. Tarık ve Azat Özer’in ayrıca “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” suçundan 1’er yıl 6’şar ay ceza almasına hükmedildi. Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman, “suçluyu kayırma” suçundan 1’er yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı. Ercan Topçu ve Vedat Erkin ise “suçluyu kayırma” suçundan beraat etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

OLAYIN DETAYLARI

28 Temmuz 2023’te Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir tekel bayisinde meydana gelen olayda, taraflar arasında kavga çıkmış ve silahlar kullanılmıştı. Olayda Yunus Emre Erzen olay yerinde yaşamını yitirirken, Batuhan Bayındır hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmiş ve Yusuf Erzen yaralanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, suça karışan diğer sanıkların da “suçluyu kayırma” suçundan ceza almaları planlanıyordu.