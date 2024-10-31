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Esenyurt’un Eski Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

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GÖZALTINA ALINAN ÖZER’İN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK’nın üyeleri ve faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Özer’i gözaltına aldı. Özer’in savcılık süreci tamamlandıktan sonra ifadesi alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık işlemlerinin ardından “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer, mahkeme tarafından tutuklandı.

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