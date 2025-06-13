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Esenyurt, Yanlış Algı Üreten İfadeler Olmaz

SON DÖNEMDEKİ İFADELER ÜZERİNE AÇIKLAMA

Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı haber kaynaklarında Esenyurt için kullanılan “Esencılıs” terimine İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan açıklama geldi. Yıldız, bu tür ifadelerin halkta yanlış bir izlenim yarattığını belirtti. Emniyet Müdürü Yıldız, “Esenyurt, Esenyurt’tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt’u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir” sözleriyle bu yanlış algıyı düzeltmeye çalıştı.

OLUMSUZ İMAJLARA KARŞI NET DURUŞ

Yıldız’ın bu açıklaması, ilçeye yönelik olumsuz bir imaj yaratmaya çalışan gruplara karşı net bir tutum olarak algılandı. Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması kadar toplumsal aidiyet ve kimliğin korunmasının da önemli bir konu olduğunu vurguluyor.

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