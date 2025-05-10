Eşi Emine Erdoğan, Programda Annelere Teşekkür Etti

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen bu programda, şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte, Filistin gibi farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ANNELERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Erdoğan, “Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik. Merhametin, dirayetin ve fedakarlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır. Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye belirtti. Ayrıca, paylaşımında programda çekilen bazı fotoğraflara yer verdi.

DUYGUSAL ANLAR

Fotoğraflar arasında, Emine Erdoğan’ın 24 Ocak’ta Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile olan karesi de öne çıktı. Bu, programın duygusal anlarından biri oldu.

GÜÇLÜ AİLELERİN TEMELLERİ

Başarıyla tamamlanan program, aile yapısının güçlendirilmesi ve annelerin toplumdaki yerinin önemini vurgulayan bir etkinlik olarak dikkat çekti. Emine Erdoğan, bu tür organizasyonların Türkiye’nin sosyal dokusunu güçlendireceğini de belirtti.