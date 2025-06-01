Eşi Kaybolan Aysu: “Çocuğum Baba Görmedi”

DUŞTUĞU AN DÜNYASI DEĞİŞTİ

Adana’da 4 gün önce Seyhan Baraj Gölü’ne düşerek kaybolan Emirhan Gürbüz’ün eşi Aysu Gürbüz, “Eşim evladına doyamadı. Çocuğumun babasını getirin. Benim çocuğum daha baba sevgisini görmedi” diyerek hislerini dile getirdi. Olay, 28 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinin Topalak mevkiinde gerçekleşti. 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 akrabasıyla birlikte tekneyle gölde bulunduğu sırada, tuvalet ihtiyacını gidermek için suya düştü ve kayboldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaybolma olayı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Rüzgar nedeniyle teknedekiler kıyıya çıkarılırken, Emirhan Gürbüz’ü bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününe girdi. Çalışmalar, 17 dalgıç ve toplam 69 personel tarafından, 19 araç, 2 bot, 2 dron ve su altı ile su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülüyor.

İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Aysu Gürbüz, “Tek istediğim kocamı bana getirin. Onu sağ salim buradan çıkartın. Onun 1 yaşında oğlu var, daha o evladına doyamadı. Koklayamadı, sevemedi o çocuğu. O buradan çıkamıyor. Çünkü çok yetersiz kalınıyor. Başka illeri arıyorum ama kimse gelmiyor. Eşimi buradan çıkartacaklar. O buralarda kalamaz, niye bulamıyorsunuz onu. Kaç gecedir o burada, bende atlayıp boğulmak istiyorum. Kalbim sızlıyor. Gözyaşımız kalmadı, gözyaşı gelmiyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

AİLELERİNDEN YARDIM TALEBİ

Emirhan’ın kayınbabası Osman Cender ise, “24 yaşındaki evladımız suyun içerisinde. Bizim canımız yanıyor. 4 gündür bizim canımız bulunamadı. Ellerinden gelenin daha iyisini yapmalılar. 4 gündür dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim çocuğumuzu ölü veya diri bulunacak” şeklinde konuştu. Emirhan’ın babası Suat Gürbüz de evladının bir an önce bulunmasını talep ediyor.