Eşi Selma M.’yi Vuran İlkay M. İntihar Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’da eşi Selma M.’yi (45) el yapımı tabanca ile bacağından vurarak yaralayan İlkay M. (50), ardından aynı tabanca ile kendi başına ateş etti. Olay, saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesinde, Bucak Mahallesi’ndeki bir binanın çatı katında gerçekleşti. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan çift arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA VE YARALANMA DURUMU

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine İlkay M., el yapımı tabancayı Selma M.’ye doğrultup bacağını vurdu. Ardından aynı silahı kendine doğrultarak başından ateş etti. Bu sırada olayın silah seslerini duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı İlkay M., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlkay M.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR VE İNCELEME

Olay anında çiftin iki çocuğunun dışarıda olduğu ve Selma M.’nin kıyafetlerini almak amacıyla daireye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.