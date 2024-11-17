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“Eşi ve Kayınbiraderini Tüfekle Vurdu”

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, Demircili Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Veysel Gökten, boşanma sürecinde olan eşi Ayşe Gökten’in kayınbiraderi Resul Gedik’in ikametgahına gitti.

KAVGA VE ATEŞ AÇMA ANLARI

Çıkan kavga sırasında Veysel Gökten, eşine ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş açtı. Olay sonrası, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

ÇOK ACI BİR SONUÇ

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, Ayşe Gökten ve ağabeyinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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