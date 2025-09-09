Haberler

Eşi Ve Kayınvalidesi Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Afyonkarahisar’da 32 yaşındaki Muharrem Türkan, boşanma aşamasındaki eşi 26 yaşındaki Kübra Türkan ve 62 yaşındaki kayınvalidesi Elvida Karadeniz’e tabancayla ateş açtı. Ne yazık ki, hem anne hem de kız, bu saldırıda hayatını kaybetti. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Ateş nedeniyle yaralanan baldızı 31 yaşındaki Ayşegül Çankaya ile tabancanın kabzasıyla başına vurduğu 34 yaşındaki bacanağı Ramazan Çankaya’nın tedavileri devam ediyor. Ayşegül Çankaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

POLİS İŞLEMLERİ

Muharrem Türkan’ın polis merkezindeki işlemlerinin tamamlandığı ve daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği belirtiliyor.

