Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

SON DÖNEMDE GÜNDEME GELEN GÖRÜNTÜLER

Son günlerde sosyal medyada Pınar Altuğ’un yoga eğitmeniyle çalıştığı görüntüler dikkat çekti ve bazı kullanıcılar tarafından eleştiriler aldı. Bu durumun ardından bir takipçisinin “Yağmur Bey kıskanmıyor mu?” şeklindeki sorusuna ünlü isim, “Neden kıskansın ki!” yanıtını verdi. Görüntülerin gündem olması üzerine Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan çarpıcı bir yanıt geldi.

PINAR ALTUĞ’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERE CEVAP

Eşine yönelik yapılan eleştirilere yanıt veren Atacan, “Pınar 50 yaşını geçmiş bir kadın ama 50 göstermiyor. Eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamamız lazım.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti ve eşinin genç görünümüne olan hayranlığını ortaya koydu.

EŞİ VE AİLESİ HAKKINDA ÖVGÜLER

1994 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çift, 2009 yılında kızları Su’nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Altuğ, katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında, “Kızım da benim büyüdüğüm gibi sıcak bir aile ortamında büyüyor. Kocam tam anlamıyla babam gibi bir adam. Çok doğru bir insandan çocuk yapmışım, her anlamda doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim.” sözleriyle eşi hakkında duyduğu sevgiyi dile getirdi.