Esila Ayık’a ceza belirlendi! Gözaltına alındı

İSTANBUL’DA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUCU TUTUKLULUK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma, 8 Nisan tarihinde Kadıköy’de yapılan bir eyleme dayanarak yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR HAKKINDA SUÇLAMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, “Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz” temalı programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin arasında Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu belirtildi. Başsavcılık, bu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin bulunduğunu ifade etti. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla toplamda 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Marmara Cezaevi’nde bir aydan fazla süredir tutuklu olan Esila Ayık, programa katılma amacını fotoğraf çektirmek olarak açıkladı. İddianamede yer verilen savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

ARDA ÖĞÜŞLÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Arda Öğüşlü ise savunmasında konser için programa katıldığını belirtti. Öğüşlü, “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi havanın soğuk olması nedeniyle taktım.” şeklinde konuştu. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, üç şüphelinin yargılanmasına başlanacak.