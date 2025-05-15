Esila Ayık, Anadolu Adliyesi’nde Yargılanacak

GENÇLİK EYLEMLERİ İÇİN MAHKEME GÜNÜ

09.00 – 19 Mart operasyonları sonrası başlayan gençlik eylemlerinde gözaltına alınan Esila Ayık, Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, davanın ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

CHP LİDERİ İMAMOĞLU’NA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİYOR

09.30 – 20.00 – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret edecek. Özel, Habertürk TV canlı yayınına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

09.30 – Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda düzenleyecek. (ANKARA)

ÜCRET VE ÜRETİM VERİLERİ AÇIKLANACAK

10.00 – TÜİK, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ve hizmet ile inşaat üretim endeksleri, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

İZMİR’DE GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI

11.00 – İzmir Valisi Süleyman Elban, Hükümet Konağı’nda kentte gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin istatistik verilerin de paylaşılacağı basın toplantısını düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NLA GÖRÜŞECEK

13.00 – 17.00 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i resmi törenle karşılayacak. İkili görüşme sonrasında heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Erdoğan, ayrıca AK Parti Kongre Merkezi’nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu etkinliğine ve TOBB İkiz Kuleler’de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru ve Açıklama

13.00 – CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptıktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

OTİZM SEMPOZYUMU DÜZENLENİYOR

13.00 – CHP, Kuşadası’nda “Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum” temalı otizm sempozyumunu düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – AYDIN)

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ADANA’DA

13.45 – 14.30 – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’nı ve Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ADANA)

İZMİR BAROSU ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

18.30 – İzmir Barosu, Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir Barosu Merkez Binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – İZMİR)

NATO TOPLANTISI VE BARIŞ MÜZAKERELERİ

– Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, ikinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANTALYA)

– Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakereleri için Türkiye’de bir araya gelecek. (İSTANBUL)