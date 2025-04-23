Esila Ayık Hastaneye Kaldırıldı, İnceleme Yok

GÖZALTINA ALINAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HASTANEA KALDIRILDI

Ekim İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin kronik kalp ve böbrek sorunları bulunduğunu ve 23 Nisan Çarşamba günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Özkan, Ayık’ın tutukluluk itirazlarının henüz incelenmediğini belirtti.

PROTESTOLAR SIRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Kadıköy’de düzenlenen Dayanışma Sahnesi’ndeki protestolar sırasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınan Esila Ayık, avukatı Ümit Özkan tarafından haberdirildi. Özkan, Esila’nın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi vererek, “Bugün öğleden sonra fenalaşarak hastaneye acil kaldırılmış. Tansiyonu yükselmiş. Hatta bir ara kısa süreli bilincini kaybetmiş” dedi.

TUTUKLULUK İTİRAZ TUTUMU DEVAM EDİYOR

Avukatı, Esila’nın yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalyeyle ambulansa bindirildiğini aktardı. Özkan, “Kalbi sıkışmış ve nefes almakta zorlanmış. Hastanede serum verilmiş, EKG ve EKO çekilmiş. Bursa yazılarak taburcu edilmiş. Bugün Nefrolojiye gidecekti. Hastanede ‘Kardiyolojiye de görün’ denilmiş ama o sırada uzman doktor yokmuş. Biz bugün yeni muayene bilgilerini alıp hakime sunacağız. Tutukluluk itirazımız ise henüz incelenmedi” şeklinde ifade etti.