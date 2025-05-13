Esila Ayık’ın Ceza Raporu Açıklandı!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONLA İLGİLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından yapılan eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık, aynı olayda tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kadıköy’de 8 Nisan tarihinde gerçekleşen bir eylemede, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre çeşitli suçlamalarda bulunuldu.

DÖVİZLERDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET İBARELERİ BULUNDU

İddianamede, “Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz” konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin arasında Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık’ın olduğu belirtildi. Başsavcılık, söz konusu dövizlerin üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin yer aldığını kaydetti. Üç kişi hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İBB’ye yönelik operasyonlar, Saraçhane’de protesto edilmişti.

ESİLA AYIK: FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GİTTİM

Marmara Cezaevi’nde bir aydır tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Esila Ayık, söz konusu programa yalnızca fotoğraf çektirmek amacıyla katıldığını ifade etti. İddianamede yer alan savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

Arda Öğüşlü ise savunmasında konser için programa katıldığını belirtti. “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi, havanın soğuk olması nedeniyleydi.” şeklinde konuştu. İddianamenin kabul edilmesinin ardından üç şüphelinin yargı süreci başlayacak.