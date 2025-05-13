Esila Ayık’ın cezası belirlendi! Tutuklandı

SONUÇLAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen bir operasyon sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık ile birlikte Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, 8 Nisan’da Kadıköy’de yapılan bir eyleme dayanmaktadır.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İddianamede, “Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz” konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu belirtildi. Başsavcılık, bu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin bulunduğunu ifade etti. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Olaylar, İBB’ye yönelik Saraçhane’de yapılan bir protesto ile sonuçlandı.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Marmara Cezaevi’nde bir aydan fazladır tutuklu bulunan Esila Ayık, programa fotoğraf çektirmek amacıyla katıldığını belirtti. İddianamede yer alan savunmasında, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi. Arda Öğüşlü de savunmasında konsere katıldığını ifade etti. “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum. Suç teşkil ettiğini bilmiyordum.” şeklinde konuştu. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, üç şüphelinin yargılanmasına başlanacak.