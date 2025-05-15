ESİLA AYIK’IN TUTUKLANMA NEDENİ

“Esila Ayık neden tutuklandı?” sorusu, sosyal medya platformlarında sıklıkla tartışılan bir konu haline geldi. Esila Ayık’ın tutuklanma nedeni, 8 Nisan’da Kadıköy’de gerçekleştirilen bir protestoda taşıdığı dövizdeki ifadeler olarak gösteriliyor. “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile suçlanan Ayık hakkında soruşturma başlatıldı ve kısa bir süre içerisinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTA HAZIRLANAN İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastalığı bulunan Esila Ayık için “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayık’ın ilk duruşması yarın saat 09.00’da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ayık’ın arkadaşları, “Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun” diye duyurdu.

DURUŞMAYA DESTEK ÇAĞRISI

Anne Baba Dayanışma Ağı da duruşmaya katılmak için bir çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, “Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00’da Anadolu (Kartal) 77. AsCM’de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın” denildi. Esila Ayık, Gent Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde fotoğrafçılık eğitimi alıyor ve Türkiye’ye sadece kısa bir süreliğine dönmüştü. Ancak katıldığı protesto, onun tutuklanmasına neden oldu ve bu durum eğitim hayatını olumsuz etkiledi.

SAĞLIK DURUMU VE TUTUKLULUK SÜRECİ

Kronik sağlık sorunlarıyla mücadele eden Esila Ayık’a, İstanbul Tabip Odası tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen, tutukluluğu devam ediyor. Son günlerde kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Ayık, tedavi sürecinin sonunda yeniden cezaevine gönderildi.