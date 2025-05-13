Esin Gündoğdu 72 Kilo Verdi! Hayranları Şaşırdı

FİZİKSEL DEĞİŞİM İLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi sevilen yapımlarda yer alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle gündemde kalmaya devam ediyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE ŞAŞIRTIYOR

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan başarılı oyuncu, en son yayınladığı fotoğrafıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de etkiledi. Gündoğdu’nun yeni görünümü dikkat çekici bir değişim gösterdi ve gündem oldu.

MİDE AMELİYATI İLE YENİ BİR HAYAT

Kilo vermek için daha önce birçok yöntem deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bu sürecin kolay olmadığını vurgulayan Gündoğdu, sonucunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu belirtiyor.