Esin Gündoğdu, Kilolarıyla Dikkat Çekti

USTA OYUNCUNUN DEĞİŞİMİ

Küçük Ekranda birçok başarılı projede yer alan usta isim Esin Gündoğdu, “Kocan Kadar Konuş”, “Recep İvedik 2”, “Aşk Yeniden”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Yeni Gelin”, “Tozkoparan İskender” ve “Vermem Seni Ellere” gibi sevilen yapımlarda performans sergiliyor. Son dönemlerde yaptığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken Gündoğdu, uzun bir süre kilo vermek için çeşitli yöntemler denedi. Sonunda mide küçültme ameliyatına karar veren oyuncu, 138 kilodan 66 kiloya düşmeyi başardı.

DİYET SÜRECİ VE SONUÇLAR

Ameliyat sonrası disiplinli bir diyet sürecine adım atan Esin Gündoğdu, toplamda 72 kilo vermeyi başardı. Gündoğdu’nun azmi ve kararlılığı, sosyal medya platformlarında da büyük takdir topladı. Bu değişimle sık sık gündeme gelen Gündoğdu, son olarak yeni bir proje için gittiği Kastamonu’da güncel halini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafındaki fit görüntüsü dikkat çekti ve oyuncunun formunu koruduğu gözlerden kaçmadı.

Gündoğdu’nun bu azmiyle gerçekleştirdiği dönüşüm, hem hayranları hem de meslektaşları tarafından beğeniyle karşılandı. Esin Gündoğdu’nun bu başarı hikayesi, birçok kişi için ilham verici hale geldi.