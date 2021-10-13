Eşinden Danilo Zanna’ya gönderme

MasterChef Türkiye programı ile ününe ün katan Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan Tuğçe Demirbilek, yayınladığı, “Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de, insanların da iki yüzü vardır…” mesajı ile kafaları karıştırdı. Demirbilek’in bu paylaşımı takipçileri tarafından Zanna’ya gönderme olarak yorumlandı

İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştirmişti. 8 yaşında Zeno Tibet adında oğulları olan çiftin yollarını ayırdıkları konuşuluyordu. İkili hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Çiftin, boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Söylentileri doğrulayan ikili, geçtiğimiz hafta yayınladıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Kamuoyuna duyuru… Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet’in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgilisi basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.