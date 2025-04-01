Eşine Bıçakla Saldıran Koca Tutuklandı

OLAYIN BAŞLANGICI

İddiaya göre 23 yaşındaki A.D., eşinin mesajlarını kontrol etmek istedi fakat S.D.’nin buna onay vermemesiyle aralarında bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede daha da büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Öfkelenen S.D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgiye göre, ağır yaralanan A.D., hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Olay sonrasında gözaltına alınan S.D., mahkeme önüne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.