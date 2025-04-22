Eşini 10 Gün Cesediyle Yaşadı

KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Kastamonu’da Arnavutoğlu Caddesi’ndeki bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. İncelemeler sonucunda, hamile E.C.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde, genç kadının hamile olduğunu doğrulayan sağlık ekipleri, 1,5 yaşındaki çocuklarını koruma altına aldı.

E.C.’nin eşi B.C., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna, “Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında” yanıtını verdi. Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla beraber eşinin cesediyle aynı evde 10 gün boyunca yaşadığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.